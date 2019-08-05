Личный состав воинской части под Ачинском, где взрываются боеприпасы, укрылся в бомбоубежище

Территория воинской части под Ачинском, на которой начались взрывы боеприпасов, оцеплена. В ликвидации пожара принимают участие специальные воинские подразделения и техника. Личный состав воинской части укрыт в бомбоубежище, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Красноярского края.

Сейчас на месте ЧП находятся глава поселка Каменка, глава Ачинска, представители территориальных подразделений МЧС и МВД. Из Ачинска прибыли пожарные машины и автобусы, которые могут потребоваться в случае эвакуации жителей близлежащих населенных пунктов.

Между тем, ТАСС со ссылкой на собственный источник передаёт, что осколки рвущихся сейчас под Ачинском снарядов разлетаются в радиусе 15 км.