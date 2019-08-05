Ребенок и трое взрослых пострадали из-за взрывов на складе боеприпасов под Ачинском

Четыре человека пострадали в результате взрывов боеприпасов на складе в Ачинском районе Красноярского края.

Среди пострадавших – ребенок.

По данным источника "Интерфакса", два человека госпитализированы в больницу Назарово. Еще двоим помощь оказана на месте.

Взрывы снарядов продолжаются под городом Ачинск. По данным МЧС, сейчас идет эвакуация почти тысячи человек, а также детей из лагеря, расположенного в непосредственной близости от склада, на котором рвутся боеприпасы.

Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу направил в Красноярский край своего заместителя Дмитрия Булгакова.