Ребенок и трое взрослых пострадали из-за взрывов на складе боеприпасов под Ачинском
Четыре человека пострадали в результате взрывов боеприпасов на складе в Ачинском районе Красноярского края.
Среди пострадавших – ребенок.
По данным источника "Интерфакса", два человека госпитализированы в больницу Назарово. Еще двоим помощь оказана на месте.
Взрывы снарядов продолжаются под городом Ачинск. По данным МЧС, сейчас идет эвакуация почти тысячи человек, а также детей из лагеря, расположенного в непосредственной близости от склада, на котором рвутся боеприпасы.
Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу направил в Красноярский край своего заместителя Дмитрия Булгакова.