Шойгу направил своего зама в Ачинск, где взрываются боеприпасы местного арсенала

Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу направил в Красноярский край, где в понедельник, 5 августа, начал взрываться арсенал с боеприпасами, своего заместителя Дмитрия Булгакова.

Взрывы снарядов продолжаются под городом Ачинск. По данным МЧС, сейчас идет эвакуация почти тысячи человек, а также детей из лагеря, расположенного в непосредственной близости от склада, на котором рвутся боеприпасы.

Уточняется, что ЧП произошло в районе деревня Каменка Ачинского района. "Слышны взрывы снарядов в районе войсковой части 74008", - сообщают местные власти.

Людей просят соблюдать спокойствие и исключить поездки в сторону указанного населенного пункта.

Сейчас в администрации города проходит экстренное заседание штаба. Обсуждается прием пострадавших в районе ЧП, наличие койко-мест в больницах, запасы крови, мобилизация транспорта.

По последним данным, пострадали уже два человека. Красноярский губернатор Александр Усс готовится вылететь на место ЧП.