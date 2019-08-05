Кандидаты в Тюменскую областную думу указали неточные сведения о доходах и имуществе

Двое кандидатов в Тюменскую областную думу указали неточные сведения о доходах, передает корреспондент Накануне.RU.

Согласно данным областного избиркома, "справедливоросс" Максим Карпиков задекларировал в 2018 г. доход в сумме 470,3 тыс. руб. и квартиру площадью 58,7 кв. м. Избирком, проверяя данные, обнаружил доход в сумме 124,7 тыс. руб.

Несоответствия были выявлены и у кандидата коммунистов Анатолия Княжева. Он отчитался о доходах в 674,2 тыс. руб, земельном участке 595 "квадратов", и двух жилых домах по 82,6 и 146,5 кв. м. Однако претендент не указал земельный участок площадью 679 "квадратов" и доход в 101,7 тыс. руб.

"Часть кандидатов некорректно указала сведения об имуществе. Один кандидат земельный участок забыл указать... Что касается, сведений о доходах, видимо, не все кандидаты помнят о своих доходах, потому что информация с налоговой пришла, которая подтверждает, что у них были другие доходы за год, предшествующий году проведения выборов", - прокомментировал инцидент секретарь облизбиркома Андрей Николаев.

Он отметил, что раньше кандидатов снимали с выборов за неверные сведения о доходах, однако законодательство давно поменялось, потому никаких санкций за недостоверную информацию не последует.

"Здесь все нормально, но мы обязаны донести до сведений избирателей, что у нас есть такие расхождения в данных о кандидатах", - пояснил Андрей Николаев.

Кандидат от "Единой России" Николай Руссу отчитался о доходах в 80 млн 558,6 тыс. руб. Он владеет двумя квартирами: 159,4 и 97,6 "квадратов". Либерал-демократ Мурат Тулебаев задекларировал 2,7 млн руб. Среди недвижимого имущества, находящегося в собственности, три земельных участка (500 кв. м, 493 кв. м, 31,5 кв. м) две квартиры 33,7 и 95,4 "квадратов".