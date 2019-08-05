27 Августа 2020
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Заседание Антитеррористической комиссии Нижневартовск (2019) | Фото: Администрация Нижневартовска

Власти Нижневартовска усилят меры безопасности горожан во время городских праздников и на выборах

В Нижневартовске на заедании Антитеррористической комиссии и Оперативной группы обсудили обеспечение безопасности на предстоящих массовых мероприятиях, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.
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Глава города Василий Тихонов напомнил, что "совсем скоро пройдёт Курбан-байрам, затем – торжественные линейки в честь Дня знаний". Кроме того, 1 сентября будут чествовать работников нефтяной, газовой и топливной промышленности.

"В начале осени состоятся мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом, Единый день голосования. Мы просто обязаны сделать все, что от нас зависит, чтобы жители нашего города чувствовали себя не только комфортно, но и безопасно", - сказал Тихонов.

По словам врио начальника УМВД России по Нижневартовску Олега Сураева, сотрудники полиции в эти дни будут работать в усиленном режиме и взаимодействии с представителями Росгвардии. Накануне каждого праздника места тех или иных мероприятий обследуют кинологи. Он сказал, что на время мероприятий в местах их проведения появятся рамки металлодетектора.

"Надеемся на понимание граждан к предпринимаемым мерам безопасности. Маршруты патрульно-постовых нарядов полиции будут максимально приближены к местам массового скопления людей", - подчеркнул Олег Сураев.

Заседание Антитеррористической комиссии Нижневартовск(2019)|Фото: Администрация Нижневартовска

По словам замглавы города по социальной и молодежной политике Надежды Волчаниной, будет усилен контроль за противопожарным состоянием, а также пропускным режимом. Весь дежурный и административный персонал пройдет внеочередные инструктажи о порядке действий в экстренной ситуации, к охране порядка задействуют сотрудников ЧОП.

В конце встречи Тихонов подчеркнул, что все структуры, задействованные при организации праздничных мероприятий, а также обеспечивающие безопасность граждан, должны подойти к исполнению всех поручений "с личной заинтересованностью", чтобы праздники прошли спокойно.

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Власти Нижневартовска усилят меры безопасности горожан во время городских праздников и на выборах

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Теги: День знаний, выборы, безопасность



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