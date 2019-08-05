Монах Киприан, в миру Герой Советского Союза Валерий Бурков, встретился с тюменской молодежью

Встреча военным летчиком, полковником в отставке Валерием Бурковым прошла в Тюменском региональном центре допризывной подготовки "Аванпост". Герой Афганской войны, ныне монах Киприан приехал в Тюмень в рамках проекта "Диалоги с Героями" по приглашению православного историко-патриотического лагеря "Русь", который создан для отдыха детей из малообеспеченных семей и детей погибших военнослужащих при воскресной школе храма Архангела Михаила в поселке Зубарева Тюменского района. Финансовую и организационную поддержку визита оказало акционерное общество "Транснефть – Сибирь". Всероссийский проект, посвященный 75-й годовщине Великой Победы, сейчас разворачивается по всей стране. Новая акция Российской ассоциации Героев предоставляет уникальную возможность молодому поколению в неформальной обстановке пообщаться с людьми, удостоенными высшей награды Отечества, узнать их жизненный путь, поговорить о главных жизненных ценностях.

Чтобы поговорить с настоящим человеком, повторившим подвиг Алексея Маресьева, на встречу приехали курсанты группы добровольной подготовки к военной службе "Щитовик", юнармейцы, учащиеся кадетских классов из многих городов и районов Тюменской области.

"Что такое Родина?", – с такого вопроса начался диалог юных тюменцев с Героем Советского Союза, боевым офицером, а ныне, принявшим постриг, отцом Киприаном. Оказалось, что это простое и знакомое с раннего детства понятие наполнено множеством непростых и неоднозначных смыслов. Более двух часов длилась беседа о войне, подвиге, долге, дружбе, родителях и боевых товарищах.

На жизненном пути самого Валерия Буркова оказалось столько крутых поворотов, блистательных взлетов и трагических утрат, что хватило бы не на одну до предела наполненную событиями жизнь. Сын военного летчика связывал свое будущее только с небом. После окончания Челябинского высшего авиационного училища служил штурманом дальней авиации на восточных рубежах страны. Первым ударом судьбы было неожиданное тяжелое заболевание, которое должно было поставить крест на дальнейшей карьере любого военного, но только не с характером Валерия Буркова. Едва справившись с болезнью, Валерий получает новый трагический удар – в Афганистане погибает его отец полковник Анатолий Бурков. После этого события, дальнейшая цель Валерия ясна – он едет служить в Афганистан, чтобы самому себе ответить на вопрос: "Во имя чего погиб его отец?". Через несколько месяцев службы авиационным наводчиком Валерий получил тяжелое ранение. Боевые товарищи и опытнейшие советские хирурги тогда совершили чудо и спасли Буркову жизнь в безнадежной, казалось бы, ситуации. Но ампутация обеих ног был бы приговором для любого летчика, кроме Алексея Маресьева и Валерия Буркова. Путем постоянных целенаправленных тренировок, он сумел восстановиться настолько, что вернулся в строй в военную авиацию.

В ходе беседы инок Киприан, вспоминал, что самым тяжелым периодом жизни была не война, а работа советником Президента России по делам инвалидов. Участие в политике в качестве советника Президента, депутата Государственной Думы, депутата Курганской областной думы заставили его полностью переосмыслить свою жизнь и свое предназначение в ней. В 2016 году Валерий Бурков принял монашеский постриг с именем Киприан, и сейчас, в качестве профессионального психолога, оказывает помощь людям в Московском реабилитационном центре "Добрый самарянин".

Встреча отца Киприана с тюменской молодежью завершилась исполнением собственных авторских песен под аккомпанемент гитары. Музыка прошла через всю жизнь Валерия Буркова от школьного ансамбля до полкового оркестра. Обладая редким даром поэта, исполнителя и композитора инок Киприан способен выразить в своей музыке такую глубину своего отношения в жизни, которую невозможно передать словами.