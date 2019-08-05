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Общество Тюменская область Уральский ФО
рынок огородников, Тюмень (2019) | Фото: Накануне.RU

В Тюмени кончились проблемы: чиновники разгоняют стихийный рынок старушек

На стихийный мини-рынок по улице Республики в районе ДК "Строитель" в Тюмени вновь нагрянули городские чиновники при силовой поддержке сотрудников полиции.

Как передает корреспондент Накануне.RU, конфронтация огородников-пенсионеров с администрацией города вошла в острую фазу две недели назад.

Представители власти потребовали свернуть незаконную торговлю, указывая, что центральная улица областной столицы – не место для продажи товаров, выращенных на дачных участках. "Вы портите вид гостевой улицы", – по словам бабушек, так заявили им чиновники. Совместные рейды силовиков и чиновников в последнее время стали регулярными.

Примечательно, что долгие годы на стихийные рынки никто не обращал внимания. В первую очередь жители жаловались на оптовых торговцев-спекулянтов – нелегалов с "южной" внешностью. Однако каждый раз власти и санитарные службы совместно с силовиками разводили руками – "нет полномочий". Впрочем, внезапно в конце июля полномочия все же нашлись и у недобросовестных предпринимателей-перекупщиков даже конфисковали несколько тонн продукции. Но под раздачу попали и старушки, которых обещали не трогать и быть с ними лояльнее.

рынок огородников, Тюмень(2019)|Фото: Накануне.RU

По словам сотрудников администрации, которые проводили очередной рейд, в данном месте торговля запрещена, и бабушкам полагается штраф, хотя "по-человечески это неправильно".

"Я бы мог сейчас каждой выписать протокол на 5000 руб. штрафа, но у меня не поднимается рука", - неофициально в разговоре с корреспондентом Накануне.RU пояснил представитель властей.

В результате бабушек просят освободить улицу для протокольной фотографии, после чего они негласно возвращаются на место. При этом оптовикам-нелегалам поблажек не делают и уже больше недели они не появлялись на излюбленной точке.

Проблемный вопрос уже неоднократно поднимался в городской и даже областной думе. Ряд депутатов считает, что для стариков необходимо оборудовать стационарные мини-рынки в тех местах, где они привыкли торговать.

рынок огородников, Тюмень(2019)|Фото: Накануне.RU

Ситуацию для Накануне.RU прояснил председатель МРО "Союз садоводов России в Тюменской области, ХМАО—Югре и ЯНАО", член Общественной палаты Тюменской области Алексей Кучеров. По его словам, власти создали специальные места для подобной торговли, и садоводы выходят на улицы – на свой страх и риск.

"Полномочия у властей есть, так как в данном случае – это стихийные рынки. Долгое время их не трогали, так как губернатор [во времена Владимира Якушева, - прим.] поставил вопрос: перед тем, как гонять людей, предоставить бесплатные оборудованные официальные места. Такие места для садоводов уже созданы, они бесплатные и их список опубликован. Садоводы имеют право сделать свою заявку и торговать своей продукцией", – говорит собеседник. При этом он замечает, что огородник должен иметь членскую книжку, и указывает на изменение в налоговом законодательстве, которое разделило сады и огороды на две формы собственности садоводческого товарищества: кооперация или для собственных нужд.

"В данном случае садоводы должны принять решение: если они хотят реализовывать свою продукцию на территории города, лучше, чтобы они сделали "экологический паспорт" своего товарищества – это дешевле. Но торговать можно только на разрешенных местах. Напомню, эта задача была поставлена еще губернатором", – добавляет Кучеров.

При этом он признает, что заставить бабушку идти на официальные рынки – очень сложно и тяжело: "Садоводы на свой страх и риск выставляют свою продукцию". "В данном случае будут только штрафовать, так как им предлагают переместиться на разрешенное место. Тем более, к сожалению, это и санитарный вопрос: оставляют картон, другой мусор, они же не убирают. В данном случае это проблема", – резюмировал собеседник.

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В Тюмени кончились проблемы: чиновники разгоняют стихийный рынок старушек

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Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

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Теги: стихийный рынок, разгон рынка, полиция



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Ранее 05.06.2019 12:05 Мск Областная дума потребовала убрать скандальный стихийный рынок с центральной улицы Тюмени

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