В Сургуте "буйный" автомобиль протаранил забор и машину

В Сургуте легковушка заехала во двор и начала сбивать все подряд – машины, людей, ограждения, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Видео "буйства" появилось в соцсети. В описании говорится, что место действия – двор дома №2 по Тюменскому тракту, время – вечер 4 августа. На кадрах видно, как легковушка въезжает во двор, лихо по нему едет, а потом врезается в другую машину. Автор ролика утверждает, что, машина,"снеся забор, сбив пешеходов, врезалась в машины, пытаясь развернуться". Вскоре водителя задержали сотрудники патрульно-постовой службы.

Получить комментарий силовиков к моменту публикации не удалось.