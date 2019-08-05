27 Августа 2020
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Сургут (2018) | Фото: Накануне.RU

В Сургуте "буйный" автомобиль протаранил забор и машину

В Сургуте легковушка заехала во двор и начала сбивать все подряд – машины, людей, ограждения, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Видео "буйства" появилось в соцсети. В описании говорится, что место действия – двор дома №2 по Тюменскому тракту, время – вечер 4 августа. На кадрах видно, как легковушка въезжает во двор, лихо по нему едет, а потом врезается в другую машину. Автор ролика утверждает, что, машина,"снеся забор, сбив пешеходов, врезалась в машины, пытаясь развернуться". Вскоре водителя задержали сотрудники патрульно-постовой службы.

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В Сургуте "буйный" автомобиль протаранил забор и машину

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Теги: автомобиль, тюменский тракт 2, двор



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