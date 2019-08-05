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Происшествия Курганская область
Пожарная машина (2018) | Фото:Накануне.RU

В Зауралье будут судить женщину, чьи дети погибли в пожаре в частном доме

В Курганской области передано в суд уголовное дело в отношении 28-летней женщины, у которой в пожаре погибли трое детей.

Как ранее сообщало Накануне.RU, трагедия произошла в январе этого года в деревне Раздольная. Женщина включила на ночь самодельный обогреватель, после чего уснула. Произошел пожар, в котором погибли ее дети 2010, 2012 и 2013 годов рождения.

Женщина даже не пыталась спасти своих детей, а просто выбежала из горящего строения.

Обвинительное заключение утверждено, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

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В Зауралье будут судить женщину, чьи дети погибли в пожаре в частном доме

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Теги: Раздольное, пожар, гибель, дети, СК



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