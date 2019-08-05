27 Августа 2020
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Сергей Черняев генеральный директор Корпорации развития (2019) | Фото: годовой отчет Корпорации развития

"Корпорация развития" в 10 раз сократила штат сотрудников. Зарплаты выросли до полумиллиона

В 2018 г. в "Корпорации развития" (бывший "Урал промышленный - Урал полярный") прошли масштабные сокращения сотрудников. В штате структуры работают девять человек, средняя зарплата каждого - 546 тыс. руб., передает корреспондент Накануне.RU.
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Данные о численности сотрудников приведены в отчетности Корпорации (имеется в распоряжении агентства). В 2016 г. в КР работали 102 человека, в 2017 г. их количество сократилось до 95 человек. Сокращение штата в январе 2018 г. проведено для оптимизации расходов. Уволенные получили пособие в размере двух средних месячных заработных плат. "Часть работников была уволена по собственному желанию с выплатой компенсации отпуска при увольнении и принята на работу в дочернюю компанию", - говорится в документе. Средняя численность на конец 2018 г. составила девять человек.

По 2018 г. средний размер зарплаты в Корпорации увеличился до 546 тыс. руб. В 2017 г. он составлял 210,6 тыс. руб., в 2016-м - 161,1 тыс. руб.

Корпорации удалось сократить фонд оплаты труда со 189,5 млн руб. в 2017 г. до 58,9 млн руб. в 2018 г. Вместе с тем, как сообщало Накануне.RU, в 2018 г. "Корпорация развития" получила рекордный убыток в более, чем 4 млрд руб.

Напомним, основными акционерами "Корпорации развития" являются Тюменская область, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа. В 2019 г. впервые за пять лет акционеры приняли решение о выкупе допэмиссии структуры, уставной капитал "КР" увеличился на 1,8 млрд руб.

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"Корпорация развития" в 10 раз сократила штат сотрудников. Зарплаты выросли до полумиллиона

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Теги: Корпорация развития, Урал промышленный - Урал полярный, Сергей Черняев



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