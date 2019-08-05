Голосование на следующих президентских выборах на Украине будет через интернет

Новоизбранный депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Михаил Федоров заявил, что разрабатывается система онлайн-голосования и на следующих президентских выборах она уже будет использоваться.

Проект называется "The Vote" ("Голосование"). Возможно, система будет использоваться уже в 2020 году на местных выборах, а к президентским "точно должны успеть". По его словам, нужно "подготовиться инфраструктурно, по кибербезопасности, а также ментально".

Как сообщало Накануне.RU, в Раде запустят систему слежки за депутатами для "правильного" голосования. Ее уже назвали "Большой брат".