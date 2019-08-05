Угрозы жителям Ачинска из-за взрывов нет, - администрация города

Администрация города Ачинск сообщает, что угрозы местным жителям из-за взрывов боеприпасов на складах воинской части нет.

"До города докатывается взрывная волна, по информации МЧС угрозы для жизни и здоровья жителей города Ачинска нет", - говорится в заявлении на сайте местной администрации.

Уточняется, что ЧП произошло в районе деревня Каменка Ачинского района. "Слышны взрывы снарядов в районе войсковой части 74008", - сообщают местные власти.

Людей просят соблюдать спокойствие и исключить поездки в сторону указанного населенного пункта.

Сейчас в администрации города проходит экстренное заседание штаба. Обсуждается прием пострадавших в районе ЧП, наличие койко-мест в больницах, запасы крови, мобилизация транспорта.

По последним данным, пострадали уже два человека. Красноярский губернатор Александр Усс готовится вылететь на место ЧП.