"МЮ" заполучил Магуайра: он стал самым дорогим защитником в истории футбола

ФК "Манчестер Юнайтед" объявил о переходе защитника Харри Магуайра из "Лестера". Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщается на официальном сайте 20-кратных чемпионов Англии.

Уточняется, что с 26-летним игроком английской сборной заключен контракт на шесть лет с возможностью продления. Какие-либо финансовые детали сделки не разглашаются.

СМИ утверждают, что сумма трансфера Магуайра составила 80 млн фунтов. Если это так, то англичанин стал самым дорогим защитником в истории футбола: раньше рекорд принадлежал голландцу Вирджилу ван Дейку, которого "Ливерпуль" приобрел в прошлом году у "Саутгемптона" за 75 млн фунтов.

Ожидается, что Харри Магуайр дебютирует за "МЮ" уже в это воскресенье в матче против "Челси" на стадионе "Олд Траффорд".