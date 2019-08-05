27 Августа 2020
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Спорт За рубежом
Харри Магуайр, защитник Манчестер Юнайтед (2019) | Фото: manutd.com

"МЮ" заполучил Магуайра: он стал самым дорогим защитником в истории футбола

ФК "Манчестер Юнайтед" объявил о переходе защитника Харри Магуайра из "Лестера". Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщается на официальном сайте 20-кратных чемпионов Англии.

Уточняется, что с 26-летним игроком английской сборной заключен контракт на шесть лет с возможностью продления. Какие-либо финансовые детали сделки не разглашаются.

Харри Магуайр, защитник Манчестер Юнайтед(2019)|Фото: manutd.com

СМИ утверждают, что сумма трансфера Магуайра составила 80 млн фунтов. Если это так, то англичанин стал самым дорогим защитником в истории футбола: раньше рекорд принадлежал голландцу Вирджилу ван Дейку, которого "Ливерпуль" приобрел в прошлом году у "Саутгемптона" за 75 млн фунтов.

Ожидается, что Харри Магуайр дебютирует за "МЮ" уже в это воскресенье в матче против "Челси" на стадионе "Олд Траффорд".

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"МЮ" заполучил Магуайра: он стал самым дорогим защитником в истории футбола

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Теги: МЮ, Магуайр, защитник, переход



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