Генпрокуратура заподозрила регионы в искажении данных по лесным пожарам

Представитель профильного главка Генпрокуратуры Роман Федосов заявил, что власти регионов, которые страдают от лесных пожаров, искажали статистику.

По его словам, достоверно можно говорить об искажениях в Иркутской области, по Красноярскому краю в настоящее время идет проверка, а по Бурятии подобных случаев не выявлено, передает РИА Новости.

Недостоверные сведения касались возгораний, расстояний до населенных пунктов и данных о времени ликвидации пожаров.

Из-за этого федеральные власти и профильные ведомства не успевали на них адекватно реагировать.

Ранее сегодня в МЧС сообщили, что большая часть природных пожаров в Сибири возникала вблизи дорог, это указывает на неосторожное обращение с огнем как основную причину возгораний.

Напомним, в России горят около 3 млн га леса, что больше по сравнению с прошлым годом на 12%. Самая сложная обстановка на сегодняшний день сложилась в Иркутской области, Красноярском крае и в Якутии.

Премьер-министр Дмитрий Медведев попросил Генпрокуратуру, Следственный комитет и МВД проверить версию о намеренных поджогах лесов в Сибири.

Следственный комитет начал расследование дела о халатности в отношении чиновников министерства лесного хозяйства Красноярского края из-за лесных пожаров.