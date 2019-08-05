27 Августа 2020
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Общество За рубежом
Асма Асад (2019) | Фото:instagram.com/asmaalassad

Жена президента Сирии Асма Асад победила рак молочной железы

В начале августа 2018 года пресс-офис первой леди Сирии Асмы Асад, которой тогда исполнилось 42 года, сделал заявление: жена сирийского президента больна раком молочной железы и пройдет курс лечения. Зимой женщине сделали операцию по удалению опухоли, также она проходила курс различной терапии, в том числе и химеотерапии.
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Асма аль-Асад родилась в Лондоне 11 августа 1975 года. Семья происходит из сирийского города Хомс. Отец — консультант-кардиолог Фаваз Ахрас, мать — отставной дипломат Сахар Отри аль-Ахрас. Асма закончила лондонскую школу для девочек, получила дипломы с отличием Королевского колледжа Лондонского университета в области компьютерных технологий и французской литературы. После университета работала в Дойче банке, в отделе хеджирования, с клиентами из Европы и Дальнего Востока. В 1998 году начала работать в J. P. Morgan, в отделе инвестирования, специализируясь на слияниях и поглощениях биотехнологических и фармацевтических компаний. Работала в нью-йоркском офисе компании, где заключила 4 крупных сделки по слиянию европейских и американских клиентов.

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Асма вернулась в Сирию в ноябре 2000 года и вышла замуж за Башара Асада в декабре. У них трое детей: Хафез, Зейн и Карим.

Родители Асмы Асад живут в Великобритании.

ÐÑÐ¼Ð° ÐÑÐ°Ð´|Ð¤Ð¾Ñ‚Ð¾:instagram.com/asmaalassad

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Жена президента Сирии Асма Асад победила рак молочной железы

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Теги: асма асад, рак молочной железы, онкология, сирия, первая леди



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