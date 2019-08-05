27 Августа 2020
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Политика В бывшем СССР Украина
Денисенко, Филарет (2014) | Фото: тсн

"Меня вышвыривают на улицу!" Филарет призвал к протестам против нового лидера раскола

Многолетний лидер украинского церковного раскола Михаил Денисенко, он же "патриарх Филарет", заявил, что новый лидер раскольников Сергей Думенко (Епифаний) вместе с чиновниками собирается уничтожить киевский "патриархат". Во время проповеди во Владимирском соборе он призвал своих сторонников к протестам.
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Так Денисенко прокомментировал тот факт, что "единая церковь" раскольников создала специальную ликвидационную комиссию по юридической ликвидации киевского "патриархата" и Минкульт ее в этом поддержал. По его словам, это "комиссия по уничтожению патриарха Филарета", и ее поддерживают "чиновники бывшего президента Порошенко"

"У меня отбирают все имущество и все финансы киевской "патриархии", и меня выбрасывают на улицу!" - заявил Денисенко.

"Я прошу вас, защитите в первую очередь киевскую "патриархию" и защитите меня как "патриарха"... Обращайтесь к власти, протестуйте! Но протестовать нужно против Епифания, потому что все делается под его управлением. Они не дают нам молиться, нас выгоняют. Где же свобода на Украине? Где конституция, где законы?" - возмущался он.

Денисенко уверен, что уничтожение киевского "патриархата" приведет к уничтожению Украины. Он подчеркнул, что томос экуменического патриарха Варфоломея не дал ничего, кроме разрушения самого киевского "патриархата". По его мнению, раньше раскольники были непризнанными, но независимыми, а сейчас никем не признаны, но зависимы.

Как сообщало Накануне.RU, Денисенко обратился к украинскому президенту Владимиру Зеленскому с просьбой о защите своего "патриархата". Ради борьбы с Денисенко Варфоломей даже пошел на нарушение своего же томоса: Фанар решил забрать все заграничные приходы раскольников, которые входили в состав киевского "патриархата", и передать их своей "единой церкви" (в соответствии с томосом, они должны отойти Фанару).

А в конце июня опекаемая Варфоломеем структура постановила забрать у Денисенко все приходы и монастыри, отданные ему в феврале, и запретила управлять киевской епархией, переподчинив ее лично Думенко. Поскольку на деле это невозможно сделать без юридической ликвидации киевского "патриархата", то его решено ликвидировать, что и привело к мольбам Денисенко о помощи. Примечательно, что он протестует против того, чем сам много лет занимался против канонической Церкви.

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"Меня вышвыривают на улицу!" Филарет призвал к протестам против нового лидера раскола

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Теги: Украина, церковь, раскол, Михаил Денисенко, Филарет



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