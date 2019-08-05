Губернатор арктического региона вошёл в президиум Госсовета

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов вошёл в президиум Госсовета. Кроме главы арктического региона, президент включил в него глав Северной Осетии Вячеслава Битарова, Брянской области Александра Богомаза, Омской области Александра Буркова, главу Адыгеи Мурата Кумпилова, Нижегородской области Глеба Никитина, Якутии Айсена Николаева, Ненецкого автономного округа Александра Цыбульского, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного правительства.

Для решения оперативных вопросов формируется президиум Госсовета из восьми человек. Персональный состав президиума определяется главой государства, и подлежит ротации один раз в полгода. Президиум рассматривает план работы Госсовета и повестку дня очередного заседания, а также анализирует реализацию плана его работы и решений.

Эксперты отмечают, что Дмитрий Артюхов получит возможность для обмена уникальным опытом и продвижения инициатив, связанных с социально-экономическим развитием арктических территорий в целом и Ямало-Ненецкого автономного округа в частности.

Главная функция Госсовета - обсуждение имеющих особое государственное значение проблем, касающихся взаимоотношений Российской Федерации и регионов, важнейших вопросов государственного строительства и укрепления основ федерализма. Каждое заседание посвящено различной проблематике. Недавно на заседании Госсовета обсуждалась эффективность дорожного строительства, качества ремонта и содержания дорог, улучшение организации дорожного движения. Владимир Путин призывал доводить до нормативного состояния дороги регионального значения. К слову, в ЯНАО за летний период-2019 отремонтируют более 50 км региональных и межмуниципальных трасс, построят порядка 60 км автодороги Надым – Салехард. Все это не обходится без применения уникальных для северных территорий технологий.