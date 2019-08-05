Губернатор арктического региона вошёл в президиум Госсовета

27 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Белоруссия и война символов

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика Ямало-Ненецкий АО
Дмитрий Артюхов (2019) | Фото: Накануне.RU

Губернатор арктического региона вошёл в президиум Госсовета

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов вошёл в президиум Госсовета. Кроме главы арктического региона, президент включил в него глав Северной Осетии Вячеслава Битарова, Брянской области Александра Богомаза, Омской области Александра Буркова, главу Адыгеи Мурата Кумпилова, Нижегородской области Глеба Никитина, Якутии Айсена Николаева, Ненецкого автономного округа Александра Цыбульского, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного правительства.
Читайте также:

Для решения оперативных вопросов формируется президиум Госсовета из восьми человек. Персональный состав президиума определяется главой государства, и подлежит ротации один раз в полгода. Президиум рассматривает план работы Госсовета и повестку дня очередного заседания, а также анализирует реализацию плана его работы и решений.

Эксперты отмечают, что Дмитрий Артюхов получит возможность для обмена уникальным опытом и продвижения инициатив, связанных с социально-экономическим развитием арктических территорий в целом и Ямало-Ненецкого автономного округа в частности.

Главная функция Госсовета - обсуждение имеющих особое государственное значение проблем, касающихся взаимоотношений Российской Федерации и регионов, важнейших вопросов государственного строительства и укрепления основ федерализма. Каждое заседание посвящено различной проблематике. Недавно на заседании Госсовета обсуждалась эффективность дорожного строительства, качества ремонта и содержания дорог, улучшение организации дорожного движения. Владимир Путин призывал доводить до нормативного состояния дороги регионального значения. К слову, в ЯНАО за летний период-2019 отремонтируют более 50 км региональных и межмуниципальных трасс, построят порядка 60 км автодороги Надым – Салехард. Все это не обходится без применения уникальных для северных территорий технологий.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Губернатор арктического региона вошёл в президиум Госсовета

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: президиум Госсовета, Дмитрий Артюхов



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети