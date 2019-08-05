Под красноярским городом Ачинск взрываются снаряды на складах с боеприпасами

Под городом Ачинск в Красноярском крае взрываются снаряды на складах с боеприпасами.

Телеграм-канал Mash сообщает, что столбы дыма видны почти во всех частях города. Очевидцы сообщают об эвакуации.

Ачинск - закрытый военный город, силы МЧС пока не привлекаются.

ТК Baza пишет, что на складах хранились мины и зенитные патроны. Известно об одной пострадавшей – это местная жительница, в нее попал осколок после взрыва.

Источник сообщил "Интерфаксу", что планируется эвакуация трех населенных пунктов, которые ближе всего находятся к воинской части.

Отметим, в Красноярском крае бушуют лесные пожары, к тушению привлечены силы Минобороны.

Напомним, в прошлом году в Удмуртии из-за горящей сухой травы начали детонировать снаряды близ Пугачево, где в 2011 году в результате пожара взорвался артиллерийский арсенал. По последним данным, площадь пожара увеличилась до 300 га.Жителей Пугачево эвакуировали, на территории военного городка введен режим ЧС.