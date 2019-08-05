27 Августа 2020
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робот Федор (2019) | Фото:twitter.com/FEDOR37516789

Любимчику Рогозина перед полетом в космос "вправили мозги" и научили шутить

Робот Федор (он же Skybot F-850) скоро полетит на орбиту – помогать космонавтам на МКС. Андроиду уже завели аккаунт в Twitter (там посты робота постоянно лайкает глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин), а теперь и "мозги вправили". Робот получил элементы искусственного интеллекта и научился "шутить и поддерживать философские беседы", передает РИА Новости со ссылкой на представителя корпорации. Выяснилось, что Федор очень общительный и "с юмором" может поддержать любую тему разговора.

В конце июня новый экипаж МКС, которому предстоит работать с Фёдором, рассказывал о некоторых "замечаниях", возникших к работе андроида. "У нас были с ним занятия. Эта задача появилась очень неожиданно, пришлось решать её сходу. Есть некоторые замечания по подготовке. Но это замечания, которые понимают космонавты, знающие, что такое невесомость. Это некоторые нюансы, я уверен, что они будут устранены, и надеюсь, что результат работы с "Фёдором" будет положительным и интересным, и первый блин не будет комом. Вы это увидите по нашим съемкам", - рассказал журналистам космонавт Александр Скворцов.

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Любимчику Рогозина перед полетом в космос "вправили мозги" и научили шутить

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Теги: робот федор, роскосмос, мкс, андроид, искусственный интеллект



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Ранее 12.08.2019 01:31 Мск Робота Федора поместили на космический корабль "Союз"

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