Любимчику Рогозина перед полетом в космос "вправили мозги" и научили шутить

Робот Федор (он же Skybot F-850) скоро полетит на орбиту – помогать космонавтам на МКС. Андроиду уже завели аккаунт в Twitter (там посты робота постоянно лайкает глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин), а теперь и "мозги вправили". Робот получил элементы искусственного интеллекта и научился "шутить и поддерживать философские беседы", передает РИА Новости со ссылкой на представителя корпорации. Выяснилось, что Федор очень общительный и "с юмором" может поддержать любую тему разговора.

В конце июня новый экипаж МКС, которому предстоит работать с Фёдором, рассказывал о некоторых "замечаниях", возникших к работе андроида. "У нас были с ним занятия. Эта задача появилась очень неожиданно, пришлось решать её сходу. Есть некоторые замечания по подготовке. Но это замечания, которые понимают космонавты, знающие, что такое невесомость. Это некоторые нюансы, я уверен, что они будут устранены, и надеюсь, что результат работы с "Фёдором" будет положительным и интересным, и первый блин не будет комом. Вы это увидите по нашим съемкам", - рассказал журналистам космонавт Александр Скворцов.