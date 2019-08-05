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сибнац нефть газ здание сибирский научно-аналитический центр (2007) | Фото: sibsac.ru

Сумма требований кредиторов Сибирского научного центра превысила 800 миллионов рублей

С "Сибирского научно-аналитического центра" ("СибНАЦ"), признанного банкротом, кредиторы требуют более 800 млн руб., передает корреспондент Накануне.RU.

Согласно информации, размещенной на сайте Арбитражного суда Тюменской области, компания "Аргус", которая занимается производством электромонтажных работ, заявило о долге в 5,9 млн руб., научно-исследовательский проектный институт "ЭлеСи" пытается взыскать 1,5 млн руб., 3,6 млн руб. - сервисная геофизическая компания "Пургеофизика". "Межотраслевоя сервисная компания" требует 2,5 млн рублей, частное охранное предприятие "РЕСТ" — 7,1 млн руб.

Кроме того, получить от центра деньги хотят и московские компании. Так, например, компания "СБК Геофизика"пытается взыскать с центра 716 млн руб., а подмосковное предприятие "Атомэнергомонтаж" - более 71 млн руб.

Напомним, банкротом "СибНАЦ" была признана 4 июля. Иск подала компания "Инженерное бюро". Причина – просроченная более, чем на три месяца кредиторская задолженность в 2,6 млн руб. Более 400 сотрудников центра получили уведомления о предстоящем увольнении.

Добавим, в 2017 г. в суд с иском о банкротстве "СибНАЦ" обратился "Сбербанк". В январе 2018 г. суд прекратил производство по делу в связи с отказом "Сбербанка" от иска. Второй аналогичный иск подавали осенью прошлого года. За это время центр задолжал своим сотрудникам, за что даже штрафовали его исполнительного директора.

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Сумма требований кредиторов Сибирского научного центра превысила 800 миллионов рублей

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Теги: СибНАЦ, банкротство, требования, кредиторы



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