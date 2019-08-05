"Почему мы должны погибать, а всем плевать?" Губернатору пожаловались на "оптимизацию" здравоохранения

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер проинспектировал больницу Сима после жалобы местной жительницы.

"Мы вымираем. У нас нет врачей, нет лекарств. Я в конце мая лежала в больнице, начиная от шприцов, покупала все сама. Нашу больницу объединили с больницей Аши. Теперь мы должны ездить за 50 км к врачу. Транспорт ходит плохо. И в Аше мы тоже не нужны. Почему мы должны погибать, почему им плевать на все? Мы писали депутатам, президенту, мы куда только не писали", - заявила местная жительница Татьяна.

Алексей Текслер отметил, что читал сообщение женщины в своем Instagram, после которого принял решение посетить больницу. "У меня не было этого в плане, но я хочу заехать в больницу Сима. Мы с главой обязательно заедем", - сообщил он и потребовал от первого замминистра здравоохранения Челябинской области Виталия Щетинина объяснить ситуацию.

"Такого быть не должно, мы в данной ситуации разберемся. У нас произошла реорганизация медицинских учреждений путем объединения. Ни одно структурное подразделение медицинских организаций не закрыто. Стационар как был в Симе, так он и сохранен. Ни сокращения количества коек, ни профиля оказания медицинской помощи не было. Мы проводили общественные обсуждения, мы проводили выездную коллегию. В отношении приобретения лекарственных препаратов разберемся в конкретном случае. Наша задача - сделать медицинскую помощь доступной и качественной", - отчитался чиновник.

Алексей Текслер попросил замминистра пообщаться с жительницей.

"Я не понимаю, человек говорит одно, вы другое. Найдите общий язык, услышьте друг друга. Мне совершенно не понятна та характеристика и та оценка, которая сегодня звучит от человека. Никто никаких медицинских учреждений закрывать не будет, а те проблемы, которые сегодня есть, они должны быть обсуждены. Надо понять, что значит такая характеристика от жителей. Характеристика неприемлема. Поэтому пообщайтесь и найдите общий язык. Мы с вами ещё в самой больнице поговорим", - обратился он к замминистра.

В больницу города Сим глава области отправился сразу после встречи с жителями района. Главврач Симской больницы признал в беседе с главой региона, что после оптимизации проблем стало достаточно много.

"Изначально она была призвана сократить административный аппарат и тем самым освободить денежные средства. Но в итоге получилось так, что управление минимизировали. Здесь осталась только медицина, которая с хозяйственными потребностями здания не справляется и не может справиться. Была уволена часть сотрудников, часть персонала перевели в головное предприятие в Ашу. Соответственно здесь не осталось ни кадров, ни бухгалтерии. Психологическая обстановка стала хуже в коллективе. Сотрудники не понимают, как рассчитывается зарплата, приходится в Ашу звонить", - рассказал он.

При этом он подчеркнул, что лечебный процесс не нарушен, он сохранился таким же.

"Вы понимаете, психологическая обстановка стала хуже. Когда люди не понимают, они ищут место работы в другом месте. Текучки нет, но настрой такой", - добавил он.

Как оказалось, в больнице не хватает девяти врачей, среди которых офтальмолог, отоларинголог и др.

"Никаких разговоров о том, что будет закрыта в больница в Симе, не должно быть. Я это сегодня людям сказал. Проведите работу, чтобы не было таких разговоров", - поручил глава региона.

"То, что я увидел сейчас по больнице, отличается от того, что я услышал на встрече с жителями. Мы сейчас с руководством больницы и района договорились, что будут проведены специальные встречи с жителями. Мое решение, ни одно лечебное учреждение закрыто не будет, включая Симскую больницу. Это то решение, которое должно быть понятно всем. И руководство областного минздрава совместно с главой района эту работу будут проводить", - подчеркнул глава региона после осмотра больницы.