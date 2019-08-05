27 Августа 2020
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Общество В России Москва
Полина Диброва Дмитрий Дибров (2019) | Фото:instagram.com/polinadibrova

Жена Диброва, годящаяся ему в дочери, рассказала, как муж с ней "нянчится"

Жена телеведущего Дмитрия Диброва, "Миссис Россия 2017" Полина (30) в очередной раз высказалась о разнице в возрасте с мужем. Напомним, у пары трое общих сыновей и 30 лет, на которые Дмитрий старше жены.

"До скольки лет я останусь ребёнком? Пока рядом мой муж – навсегда, - пишет в Instagram о своей жизни Полина. - Мне как ребёнку прощаются мелкие шалости и просечки, позволяются баловство и свобода. Муж нянчится и успокаивает мои капризы, хотя, этим я никогда не злоупотребляла".

Женщина утверждает, что в этом мезальянсе никто не хочет друг другу что-то доказывать.

⠀"Дмитрий радуется моим маленьким победам и даёт достаточно свободного времени для развития", - добавляет Полина. Она также опубликовала в доказательство того, что любви все возрасты покорны, фото страстного поцелуя с супругом.

Тем не менее, ей не всех подписчиков удалось убедить. Многие считают, что сейчас еще разница не критична, но когда оба супруга станут старше на 20 лет – она будет очевидна и губительна. Кто-то вообще считает, что в их паре главная разница не в возрасте, а в доходе и социальном весе.

"Вот когда вам будет 40! А ему 70! Вы поймете все прелести разницы в возрасте. А пока радуйтесь жизни", - пишет один из пользователей в комментариях. "Смущают слова "муж мне позволяет", "муж дает мне время" и т.д. Средневековьем это попахивает", - делится мнением другой подписчик. "Это пока есть деньги и здоровье, а потом будет другое к сожалению", - полагает еще один посетитель страницы Полины.

Полина Диброва (Наградова) родом из Ростова-на-Дону. Брак с Дмитрием был заключен 28 марта 2009 г. Дибров начал ухаживать за Полиной, когда ей было 17 лет. У Дибровых трое общих детей, всего у Дмитрия пятеро отпрысков.

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Жена Диброва, годящаяся ему в дочери, рассказала, как муж с ней "нянчится"

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Теги: мезальянс, бес в ребро, странные пары



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