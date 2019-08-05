27 Августа 2020
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Курганский Государственный университет (2016) | Фото:Накануне.RU

Зауральский омбудсмен и глава Курганского госуниверситета подписали соглашение о сотрудничестве

Руководство Курганского госуниверситета заключило соглашение с уполномоченным по правам человека в Зауралье Борисом Шалютиным.

Договор о сотрудничестве включает в себя сразу несколько направлений. Это и защита интересов и законных прав студентов, правовое просвещение, научная деятельность.

Как отметила врио ректора вуза Надежда Дубив, планируется, что в дальнейшем договор перерастет в соглашение с более конкретными положениями и результатами, которые должны быть достигнуты в ходе реализации.

Замгубернатора Курганской области по соцполитике Татьяна Менщикова отметила значимость развития такого сотрудничества, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства региона.

Менщикова надеется, что такие же договоры заключат и с другими вузами области.

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Зауральский омбудсмен и глава Курганского госуниверситета подписали соглашение о сотрудничестве

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Теги: Борис Шалютин, Надежда Дубив, КГУ, соглашение, омбудсмен



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