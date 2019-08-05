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Хакеры группировки Lurk (2019) | Фото: Накануне.RU

В деле хакеров Lurk рассмотрели якутский эпизод с хищением 100 млн у банка "Таатта"

Сегодня в Кировском районном суде Екатеринбурга прошло очередное заседание по делу хакеров из так называемой группировки Lurk. В ходе процесса идёт опрос свидетелей со стороны обвинения, передаёт корреспондент Накануне.RU.

На счету хакеров, по данным следствия, взлом базы данных аэропорта Кольцово, а также хищение более 1,2 млрд руб. у крупных банков, среди которых ВТБ, Сбербанк, московские "Гарант-инвест" и Металлинвестбанк, а также упомянутый якутский банк "Таатта". Среди потерпевших фигурируют ещё несколько российских турфирм. В октябре 2018 года Ленинский районный суд Екатеринбурга вынес приговор одному из участников Lurk Игорю Маковкину. Его приговорили к пяти годам колонии.

Сегодня показания дал свидетель Артём Цуканов из Красноярска, бывший сотрудник банка "Таатта".

"Я работал в 2016 году банковским специалистом в красноярском филиале банка "Таатта". В мои обязанности входила помощь сотрудникам, работа, связанная с починкой банкоматов и терминалов. В 2015 году был установлен новый сервер, необходимый для автоматизированной банковской системы. Физически к серверу доступ был у меня, а управлялся он из головного отделения банка в городе Якутске", - рассказал Цуканов.

Свидетель отметил, что в феврале 2016 года этот сервер вышел из строя и был взломан. В результате были украдены денежные средства в размере около 100 млн руб. При этом аналогичная ситуация произошла в то же время в московском отделении банка.

"Со слов коллег, отключение сервера произошло примерно в то же время в московском филиале, - рассказал свидетель. - Примерно одним и тем же способом были похищены деньги".

Подсудимые расспрашивали свидетеля о том, имел ли кто-то ещё доступ к серверу, к администрированию, как осуществлялась деятельность по работе, установка программного обеспечения, мессенджеров, антивирусных и иных программ. Во время заседания свидетель также упомянул, что после инцидента в его допросе принимал участие некий человек "в штатском", но описать его внешность по просьбе подсудимых Цуканов не смог. Звучали вопросы, не является ли он сотрудником "Лаборатории Касперского" или иных IT-компаний, но свидетель такой информации не знал.

Защита обвиняемых предполагает, что взлом сервера в Красноярске мог осуществляться также с ещё одного филиала банка в городе региона - Канск, где работали некие сотрудники Наталья Лукашова и Евгений Отмахов на аналогичной должности, что и Цуканов. Озвучивалась информация, что в деле фигурировали два ноутбука, на которых была найдена программа "lurk". Однако дела о взломе в Москве и в Красноярске не были объединены следствием в одно, поскольку данная программа не фигурировала в московском взломе, хотя, по мнению защиты, взлом производился одновременно. Защита предполагает, что "lurk" на ноутбуки могли установить уже после того, как было совершенно преступление.

Хакеры Lurk(2019)|Фото: Накануне.RU

Как ранее сообщало Накануне.RU, ещё в 2017 году Константин Козловский (так называемый идейный вдохновитель группировки) в Московском городском суде заявлял, что он якобы много лет сотрудничал с ФСБ и по поручению её сотрудников занимался, в том числе, взломами на территории США. В частности, речь шла о "взломе" Национального комитета Демократической партии США и электронной переписки Хиллари Клинтон, а также военных предприятий США. На суде в Екатеринбурге 5 февраля этого года Козловский вновь заявил журналистам, что "действовал по заказу ФСБ".

Хакеры группировки Lurk(2019)|Фото: Накануне.RU

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В деле хакеров Lurk рассмотрели якутский эпизод с хищением 100 млн у банка "Таатта"

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Теги: хакеры, Lurk, дело, суд, Екатеринбург, заседание



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Развитие сюжета:

Ранее 17.09.2019 13:54 Мск Слушания по делу хакеров Lurk "закрыли" на эпизоде по "взлому" Кольцово

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