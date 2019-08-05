В России могут ограничить продажу БАДов

В России могут ограничить продажи биологически активных добавок (БАДов). Соответствующие поправки внес в Госдуму депутат Сергей Боярский. Согласно его проекту, в интернете можно будет продавать только зарегистрированные в РФ и прошедшие проверку в Роспотребнадзоре средства.

"Кроме лекарств в этом законопроекте появятся БАДы, а также сопутствующие медицинские товары, не требующие при использовании специальной медицинской квалификации, чтобы человек мог заказать себе, например, полоски для измерения уровня сахара, бинты и так далее", - сказал Боярский ТАСС.

Согласно действующему законодательству, продажа медикаментов аптечными сетями напрямую через интернет запрещена. Законодательство разрешает заказывать лекарства на сайте фармацевтической организации, но забирать заказ покупателю приходится самому. Законопроект, который разрешает продажу безрецептурных лекарств дистанционным способом, был внесен правительством РФ в октябре и принят Госдумой в первом чтении в декабре 2017 года. Он также содержит запрет на онлайн-продажу лекарств, отпускаемых по рецепту.