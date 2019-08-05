Осужденный за убийство зампреда ЦБ Козлова даст показания на Магомедовых

Банкир Алексей Френкель, отбывающий срок за организацию убийства первого зампреда Банка России Андрея Козлова, готов дать показания по делу совладельцев группы "Сумма", братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых. Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявление адвоката Френкеля Эдуарда Гладилина.

Заявление направлено следователю из МВД Николаю Будило, который ведет дело Магомедовых.

Френкель утверждает, что братья Магомедовы "причастны к заказному убийству и легализации денежных средств, нажитых преступным путем".

Дать показания Френкель решил после арестов бывшего замначальника управления "К" ФСБ Дмитрия Фролова и нескольких участников банковского рынка того периода.

Фролов и его подчиненный Андрей Васильев были задержаны вместе с начальником 2-го отдела ФСБ Кириллом Черкалиным, у которого в ходе обысков было изъято денег и ценностей на 11 млрд руб. Всех троих подозревают в получении крупных взяток.

Напомним, первый заместитель председателя Центробанка РФ Козлов и его водитель были убиты вечером 13 сентября 2006г. в Москве. В октябре 2006г. по данному уголовному делу были задержаны исполнители убийства, а в ноябре-декабре 2006г. - посредники. По мнению следствия, убийство Козлова организовал бывший руководитель ВИП-банка Алексей Френкель, который был задержан 11 января 2007г., а 15 января ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Алексей Френкель

13 ноября 2008г. Московский городской суд приговорил Френкеля за организацию убийства Козлова к 19 годам лишения свободы.