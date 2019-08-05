В южноуральском Минздраве прокомментировали гибель новорожденной девочки

Минздрав Челябинской области отреагировал на гибель новорожденной девочки в больнице Златоуста.

Как сообщили Накануне.RU в ведомстве, главный акушер-гинеколог Минздрава вместе с бригадой специалистов провели выездной аудит и назначили проведение ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности районной больницы Катав-Ивановска.

Там отметили, что рожениц принимают в Катав-Ивановске 24 часа в сутки, но это только при неосложненных родах. Если у женщины начались, к примеру, преждевременные роды, то при отсутствии противопоказаний к транспортировке их везут в больницу Златоуста.

"При противопоказаниях к транспортировке помощь роженице оказывают на месте, при необходимости вызывают специалистов реанимационно-консультативного центра для оказания помощи новорожденному", - добавили в Минздраве.

Напомним, в Златоусте 24 июля умерла новорожденная девочка, доставленная туда из Катав-Ивановска. Ее мать считает, что врачи нарушили требования при перевозке ее дочери в больницу.