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Происшествия Свердловская область
полиция (2017) | Фото:Накануне.RU

Против стрелка из Нижнего Тагила может быть возбуждено еще одно уголовное дело

В полиции заявили, что стрелок из Нижнего Тагила, ранивший ребенка, не сможет остаться безнаказанным. Как заявил глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, личность "снайпера" уже установлена и он понесет всю предусмотренную законом ответственность.

"Криминальная история произошла при следующих обстоятельствах: накануне вечером в территориальный ОВД поступило тревожное сообщение от диспетчера скорой медицинской помощи. Медицинские специалисты рассказали, что в коллективном саду неизвестный, предположительно, из пневматического оружия, ранил в голову 7-летнего мальчика по имени Егор, учащегося первого класса местной школы.

В указанный квадрат незамедлительно выехала следственно-оперативная группа отдела полиции №19, которую возглавил временно исполняющий обязанности руководителя гарнизона Нижнего Тагила полковник Вячеслав Шведчиков. Сыщики установили, что гражданин стрелял по жестяным банкам из пневматической винтовки недалеко от "тарзанки" и одна из пуль попала ребенку в область головы, пока он ожидал своей очереди покататься", - рассказал Накануне.RU полковник Горелых.

мигалки(2019)|Фото:Накануне.RU

По его словам, стрелок после случившегося скрылся, но представители МВД очень быстро нашли его и задержали: им оказался ранее не судимый житель поселка Рудник им. 3 Интернационала по имени Александр 1984 года рождения, официально нигде не работающий.

"В состоянии алкогольного опьянения он прятался в одном из садовых домиков, органы внутренних дел изъяли у него две пневматические винтовки марки ИЖ и Quattro Trigger без серийного номера производителя, а также 10 металлических пуль. Один "ствол" он перебросил на участок соседа, но тот, обнаружив пневматику, передал вещдок силовикам, как говорится, от греха подальше. Пострадавшего мальчика без сознания доставили в реанимацию городской больницы №1 с открытой черепно-мозговой травмой. Ребенок находится в тяжелом состоянии, врачи оказывают ему необходимую медицинскую помощь.

В отношении хозяина арсенала полицией возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 213 УК РФ – хулиганство. Кроме того, МВД решает вопрос о возбуждении уголовного дела еще и по статье 118 УК РФ – причинение тяжкого вреда здоровью. Пока в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование продолжается", - заключил Валерий Горелых.

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Против стрелка из Нижнего Тагила может быть возбуждено еще одно уголовное дело

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Теги: стрелок, дело, Нижний Тагил



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