В Кургане возле бара Play Cafe снова расправились с мужчиной

В Кургане вновь произошло убийство возле ночного заведения Play Cafe по улице Пичугина.

Ночью 3 августа там жестоко расправились с молодым мужчиной, нападавший несколько раз ударил свою жертву ножом, после чего скрылся. Пострадавший скончался в больнице от потери крови.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области, по данному факту возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан.

Напомним, летом прошлого года возле этого кафе уже происходило убийство. Сейчас идет судебный процесс над обвиняемым.