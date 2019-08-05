В Тюмени за 13,7 миллионов отреставрируют здание, в котором в военные годы хранилось тело Ленина

Управление капитального строительства Тюменской области объявило конкурс на разработку проектной документации по сохранению главного корпуса Государственного аграрного университета Северного Зауралья, передает корреспондент Накануне.RU.

Здание вуза расположено на ул. Республики, 7 и является объектом культурного наследия регионального значения.

Согласно техническому заданию в аукционной документации, подрядчик должен создать эскиз, выработать архитектурные и конструктивные решения, и сделать комплекс инженерных изысканий. Цена контракта - 13,7 млн руб. Деньги будут выделены из регионального бюджета.

Заявки от желающих принимаются до 28 августа. Сам аукцион пройдет 3 сентября.

Отметим, что по информации из открытых источников, Александровское реальное училище было открыто в 1879 году, по проекту петербургского художника - архитектора Воротилова и на средства тюменского купца, Прокопия Подураева. Его двухэтажное здание по праву считалось одним из самых красивых в Тюмени. На первом этаже располагались квартира директора училища, канцелярия, физический, механический и естественно-исторический кабинеты. Второй этаж был отдан под классы, кабинеты, актовый и рисовальный залы, библиотеку и комнату педсовета.



Во время Великой Отечественной войны с 1941 по 1945 годы в окружении строжайшей секретности на втором этаже сельхозтехникума находилось тело Владимира Ленина. Внешняя охрана тела вождя была поручена Тюменскому горотделу НКВД.