27 Августа 2020
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Общество В России
авиабилеты посадочный талон (2019) | Фото:Pexels

"Женские" курорты: дамы покупают авиабилеты в Сочи и Крым чаще, чем мужчины

Сервис Aviasales назвал самые востребованные у россиян авиамаршруты. А затем посчитал, на какие из популярных направлений покупают чаще билеты мужчины, а какие пользуются повышенным спросом у дам.

Оказалось, что мужчины летают в Москву, Санкт-Петербург и Минеральные Воды на 16% чаще женщин. При этом путешественницы покупают билеты в Сочи, Крым и Краснодар на 27% чаще мужчин.

Любопытно, что рейтинг самых востребованных зарубежных направлений у мужчин и женщин отличается. Самыми "мужскими" маршрутами эксперты называют Бангкок, Берлин, Прагу и Рим. Туда представители сильного пола покупают билеты на 28% чаще, чем женщины.

Самые "женские" направления — это Тель-Авив, Барселона, Париж, Стамбул и Ларнака, говорят эксперты. Женщины выбирают их на 20% чаще, чем мужчины.

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"Женские" курорты: дамы покупают авиабилеты в Сочи и Крым чаще, чем мужчины

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Теги: курорт, авиабилеты, мужчины и женщины



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