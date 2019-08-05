"Единороссы" в Челябинске на выборах закроют четыре густонаселенных района, остальное "оставили" оппозиции

В избирательной комиссии Челябинской области подвели итоги выдвижения и регистрации кандидатов на муниципальные выборы 8 сентября 2019 года. Всего в этот день на Южном Урале пройдет несколько десятков избирательных кампаний уровня сельских и муниципальных выборов, предстоит сформировать советы в семи многомандатных округах Челябинска, из числа депутатов последних затем будет сформирован состав городской думы в количестве 49 депутатов, передает корреспондент Накануне.RU.

По состоянию на утро 5 августа в облизбиркоме сообщают следующие цифры. В Калининском районе Челябинска было зарегистрировано 19 кандидатов при одному отказе в регистрации. Аналогична ситуация в Курчатовском районе – 19 против одного кандидата, которому было отказано, также в Ленинском районе города – 19 против одного. Все кандидаты в этих трех районах – выдвиженцы "Единой России", прошедшие процедуру предварительного голосования.

В Металлургическом районе облизбирком зарегистрировал всех 20 подавших заявление "единороссов". Заметим, что Калининский и Курчатовский районы Челябинска традиционно считаются самыми многочисленными по количеству проживающих и, соответственно, по количеству избирателей.

Формировать советы депутатов Советского, Тракторозаводского и Центрального района будут в основном представители партии "Справедливая Россия", партии "Родина", "Партии роста", участвует в выборах также представитель "Союза труда" (один кандидат в Советском округе). Наибольшее количество отказов в регистрации кандидатов было зафиксировано в Тракторозаводском районе Челябинска, "пострадали" двое представителей "Партии роста" и "эсер".

Несколько вопросов по отдельным кандидатам и их документам по-прежнему находятся на рассмотрении в облизбиркоме.

Остается добавить, что 13 июля в облизбиркоме Челябинской области на выборах губернатора кандидатами были Алексей Севастьянов ("Гражданская сила"), Виталий Пашин (ЛДПР), Константин Нациевский (КПРФ) и Сергей Смышляев ("Родина"). Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер получил регистрацию первым из кандидатов как самовыдвиженец, поддержку ему оказывает региональное отделение "Единой России".



В городе уже замечена подготовка к выборам