Горбунов назвал незаконные митинги "репетицией" перед выборами в Госдуму

Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов в понедельник, 5 августа, сделал громкое заявление, передает корреспондент Накануне.RU. Он сообщил, что так называемые независимые кандидаты, устраивающие массовые беспорядки, изначально не ставили перед собой цель занять места в Мосгордуме.



По его словам, социологи прогнозировали экс-кандидатам не более 1% голосов в случае допуска на выборы. С такими результатами они бы мгновенно потеряли «лицо», чего нельзя было допустить для их дальнейшей «политической» деятельности. Так что Горбунов считает происходящие события всего лишь «обкаткой» технологий к выборам в Государственную думу, которые пройдут через два года.





Ранее СМИ сообщали о массовых беспорядках в Москве.Любовь Соболь, Илья Яшин, Иван Жданов, Дмитрий Гудков и другие «независимые» кандидаты организовали несанкционированные митинги после того, как избирком законно отказал им в регистрации на выборы из-за обнаружения огромного числа бракованных подписей и других нарушений. Все участники, кроме Соболь, были взяты под арест сроком до 30 суток. Соратница Алексея Навального же отделалась штрафом в 300 тысяч рублей из-за наличия малолетней дочери.



Несмотря на все старания либеральной «тусовки» заявить о себе, незаконную акцию «протеста» посетили всего 1500 человек, большая часть из которых являлись представителями подконтрольных Западу СМИ.