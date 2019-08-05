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Политика В России Москва
протестующие, митинг, оппозиция, протест (2019) | Фото:https://t.me/sashakots

Горбунов назвал незаконные митинги "репетицией" перед выборами в Госдуму

Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов в понедельник, 5 августа, сделал громкое заявление, передает корреспондент Накануне.RU. Он сообщил, что так называемые независимые кандидаты, устраивающие массовые беспорядки, изначально не ставили перед собой цель занять места в Мосгордуме.  

По его словам, социологи прогнозировали экс-кандидатам не более 1% голосов в случае допуска на выборы. С такими результатами они бы мгновенно потеряли «лицо», чего нельзя было допустить для их дальнейшей «политической» деятельности. Так что Горбунов считает происходящие события всего лишь «обкаткой» технологий к выборам в Государственную думу, которые пройдут через два года. 

митинг, протест, пикет(2019)|Фото: Фото: Накануне.RU



Ранее СМИ сообщали о массовых беспорядках в Москве.Любовь Соболь, Илья Яшин, Иван Жданов, Дмитрий Гудков и другие «независимые» кандидаты организовали несанкционированные митинги после того, как избирком законно отказал им в регистрации на выборы из-за обнаружения огромного числа бракованных подписей и других нарушений. Все участники, кроме Соболь, были взяты под арест сроком до 30 суток. Соратница Алексея Навального же отделалась штрафом в 300 тысяч рублей из-за наличия малолетней дочери.

Несмотря на все старания либеральной «тусовки» заявить о себе, незаконную акцию «протеста» посетили всего 1500 человек, большая часть из которых являлись представителями подконтрольных Западу СМИ. 

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Горбунов назвал незаконные митинги "репетицией" перед выборами в Госдуму

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Теги: выборы в мосгордуму, выборы в госдуму, горбунов, мосизбирком, массовые беспорядки в москве, любовь соболь, илья яшин



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