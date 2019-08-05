Названы самые распространенные ошибки пассажиров, не попавших на свой самолет

Сервис поиска билетов Туту.Ру назвал самые распространенные ошибки, из-за которых путешественники в России не попадают на борт самолета.

Самая распространенная ошибка – "подмена" городов. Человеку нужно лететь из Москвы в Сочи, а он по ошибке покупает билет на самолет Сочи-Москва. Обменять проездной документ на правильный получается не всегда, особенно если пассажир в полной уверенности, что долетит до пункта назначения, пребывает в аэропорт за час до "вылета".

Другая распространенная причина – путаница с месяцем вылета.

Многие путешественники слышали про правило допустимости трех ошибок в написании имени и фамилии в билете, но, как утверждают эксперты, оно работает не всегда. Например, если вместо фамилии пассажира "Иванов" в билете будет написано "Принов", то ни одна авиакомпания не пустит туриста на борт.

Даже одна ошибка в имени и фамилии может стать причиной срыва путешествия. К примеру, если написано "Ольна" вместо "Ольга", то при перелете по России, скорее всего, проблем не возникнет, полагают эксперты. А вот при регистрации на рейс в Китай или США пассажира могут развернуть, передает РИА Новости.

Довольно частая ошибка — имя, написанное русскими буквами в английской раскладке. В этом случае имя Анна выглядит как Fyyf. Кто-то из авиаперевозчиков относится к таким опечаткам лояльно и разрешает переоформление билета, хотя все зависит от правил авиакомпании.

Если в билете неверно указан номер паспорта, ошибку исправить довольно легко. Некоторые авиакомпании разрешают вносить корректировки на своих сайтах, позволяя пассажиру менять номер и даже тип документа. Но если необходимо перевыпускать билет с корректной информацией, то перевозчик может брать плату за такую услугу.

Если приобретен единый билет на стыковочный рейс, к примеру, Новосибирск — Москва — Бангкок — Москва — Новосибирск, и пассажир не пришел на рейс Новосибирск — Москва, то в большинстве авиакомпаний билет на все остальные перелеты цепочки будет аннулирован. Очень незначительное число перевозчиков разрешает нарушать порядок перелетов.

Иногда пассажир составляет маршрут самостоятельно, покупая билеты на стыковочные рейсы, и закладывает на пересадку недостаточно времени. В этом случае при задержке первого рейса есть риск опоздать на стыковочный. Поскольку билеты куплены на каждый рейс отдельно, то при опоздании первого рейса и невозможности улететь на следующем пассажир будет вынужден приобретать новые билеты.