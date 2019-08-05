27 Августа 2020
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аэропорт пассажир таможенный контроль таможня (2008) | Фото: Накануне.ru

В аэропорту Екатеринбурга перехватили старинную скрипку, которую пытались незаконно вывезти в Китай

В екатеринбургском аэропорту Кольцово задержали старинную скрипку. Ее незаконно пытались вывезти в Китай.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральского таможенного управления, в ходе контроля рейса "Екатеринбург - Харбин" инспекторы остановили в "зеленом коридоре" пассажира, который вез с собой скрипку и смычок в футляре. Таможенникам мужчина объяснил, что это его личный инструмент.

При этом паспорт на него он якобы не взял, хотя по закону его наличие обязательно. Кроме этого, если инструмент является культурной ценностью, то с собой необходимо иметь разрешение от Минкультуры, которого у "музыканта" также не было.

скрипка в футляре(2019)|Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

Сейчас скрипку и смычок направили на экспертизу: по предварительным данным, инструменту более сотни лет. Как пояснили на таможне, если стоимость скрипки будет дороже 100 тысяч рублей, то мужчине может грозить уголовная ответственность за контрабанду культурных ценностей.

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В аэропорту Екатеринбурга перехватили старинную скрипку, которую пытались незаконно вывезти в Китай

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Теги: скрипка, таможня, аэропорт



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