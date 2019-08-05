МЧС: Причина пожаров в Сибири - неосторожное обращение с огнем

Большая часть природных пожаров в Сибири возникала вблизи дорог, сообщили в МЧС.

По словам замглавы ведомства Игоря Кобзева, это указывает на неосторожное обращение с огнем как основную причину возгораний.

МЧС провело анализ и выяснило, что главной причиной возгораний были не сухие грозы, а человеческий фактор, передает РИА Новости.

Напомним, в России горят около 3 млн га леса, что больше по сравнению с прошлым годом на 12%. Самая сложная обстановка на сегодняшний день сложилась в Иркутской области, Красноярском крае и в Якутии.

Режим ЧС регионального характера действует в Красноярском крае и Иркутской области, а также в трех муниципальных районах на Дальнем Востоке.

Премьер-министр Дмитрий Медведев попросил Генпрокуратуру, Следственный комитет и МВД проверить версию о намеренных поджогах лесов в Сибири.

Следственный комитет начал расследование дела о халатности в отношении чиновников министерства лесного хозяйства Красноярского края из-за лесных пожаров.