Предвыборный август. Кто идёт на выборы в новый состав думы нефтяной столицы Ямала?

Нынешние выборы депутатов городской думы Ноябрьска имеют несколько особенностей. Во-первых, своих представителей горожане будут избирать не по 25 одномандатным, а по шести многомандатным округам. В бюллетенях нужно будет поставить "галочки" сразу за нескольких кандидатов. И это у части избирателей уже вызывает либо недоумение, либо тревогу (ведь всё новое обычно пугает). Даже активные и ответственные граждане, которые всегда принимают участие в выборах, опасаются, что за короткое время не успеют ознакомиться с кандидатурами всех претендентов на депутатский мандат. До единого дня голосования- 8 сентября – остается чуть больше месяца.

Регистрация кандидатов завершилась досрочно – в пятницу, 2 августа, хотя по закону с момента прекращения приёма документов от претендентов (26 июля) на их рассмотрение территориальной избирательной комиссией отводилось десять дней, то есть срок – до 6 августа. На эту дату уже назначена жеребьевка по распределению бесплатного эфирного времени и площадей на страницах печатных изданий, где можно будет размещать агитационные материалы.

Пожалуй, стоит отметить старания территориальной избирательной комиссии. В то же время инсайдеры в администрации города отмечают, что никогда прежде не было столь спокойного, практически равнодушного отношения руководителей мэрии к организации и результатам местных выборов. Известно, что действие контракта нынешнего главы администрации Ноябрьска Алексея Романова, согласно положениям Устава города, заканчивается одновременно с окончанием полномочий думы шестого созыва, и шансов на то, чтобы его кандидатура вновь будет выдвинута на этот ответственный пост, немного. Отношения Романова, который был ставленником прежнего губернатора Дмитрия Кобылкина, с новым главой региона Дмитрием Артюховым не заладились с самого начала. Это выражалось в том, что молодой губернатор не раз публично распекал Романова за недостатки в работе, реагируя на жалобы, высказываемые жителями нефтяной столицы Ямала в социальных сетях.

В июне в Ноябрьск приезжала заместитель губернатора Ирина Соколова, она провела ряд встреч и совещаний, которые, прежде всего, касались организации выборов в представительный орган местного самоуправления. Здесь окружным властям неприятные сюрпризы не нужны – бюджет города более 12 млрд в год, реализуются различные региональные программы, и дума должна быть "на одной волне" с мэрией, которая, в свою очередь, встроена в пресловутую вертикаль. В общем, независимые и инициативные вольнодумцы – крайне нежелательны. Вторым и не менее важным пунктом программы Соколовой были "смотрины" потенциальных кандидатов на пост главы администрации. Вариантов было несколько: директор муниципального предприятия "Пассажирские перевозки" Олег Харченко и заместитель Романова – Юрий Петров. В качестве возможного варианта рассматривается и кандидатура главы администрации соседнего Муравленко Александра Подороги (с ним у Артюхова – обоюдная симпатия и полное взаимопонимание). По поводу первого зама Алексея Романова – Андрея Власова даже речи не было, а ведь он – главный "единоросс" в Ноябрьске. Может быть, именно поэтому местное отделение "партии власти" ведет предвыборную кампанию ни шатко ни валко?

Впрочем, "единороссы" всё же сумели удивить горожан – весной в разных районах города появились баннеры с портретами и цитатами нескольких жителей Ноябрьска, ратующих за реализацию региональной программы "Формирование комфортной городской среды". И никто не удивился, что большинство из этих персонажей в конце мая стали лидерами праймериз – по выдвижению кандидатов от "Единой России". Больше всего этим возмущался местный общественник Александр Бондарчук. В городе он известен тем, что ещё зимой 2018 года призывал игнорировать "выборы без выбора" президента РФ Владимира Путина. Позже в сильный мороз выходил на улицы и стоял в пикетах. Власти усмотрели в его действиях нарушение порядка проведения публичных мероприятий, дважды по решению суда Бондарчуку назначался штраф в размере 150 тыс. руб., выплатить которые удалось благодаря тому, что люди – единомышленники и сочувствующие – откликнулись и собрали (сообща пожертвовали) почти всю нужную сумму.

Александр активен в социальных сетях – он поднимает острые местные проблемы (прежде всего, сокращение рабочих мест, снижение уровня доходов населения, неясность перспективы будущего города, его экономического развития), а также – участвует в митингах системной оппозиции. Несколько мероприятий – против пенсионной и мусорной реформ – в Ноябрьске организовывало региональное отделение КПРФ. Поэтому Бондарчук с благодарностью принял предложение выдвинуться от партии коммунистов.

Пожалуй, стоит признать, что стратегию Бондарчук выбрал верную – изначально он понимал, что его кандидатуру могут "зарубить", а его самого – просто не допустить до участия в выборах в случае, если он пойдёт на них как самовыдвиженец. Самовыдвиженцам нужно было собрать от 15 до 19 подписей в свою поддержку. Неудивительно, что некоторым горожанам с не менее активной гражданской позицией и выразительной харизмой, способным открыто высказывать своё мнение, идущее вразрез с позицией городских властей, было отказано в регистрации в качестве кандидатов в депутаты. Например, члену общественной организации "Союз предпринимателей Ноябрьска" Инне Синицыной. Но Ноябрьск – не Москва, здесь в поддержку независимого кандидата вряд ли кто-то выйдет на митинг или хотя бы организует пикет.

Очень огорчились избиратели действующего депутата думы шестого созыва, полномочия которого истекут буквально через месяц, индивидуального предпринимателя Вадима Маслова. Депутатский мандат он обрёл два года назад – на дополнительных выборах. За короткий срок успел проявиться как яркий и независимый участник местного самоуправления – не раз на заседаниях Думы он задавал должностным лицам, служащим муниципалитета и даже главе администрации Романову неудобные вопросы и высказывал свои возражения. На последнем заседании Маслов выступал против принятия составленных чиновниками "Правил застройки и землепользования", которые изобилуют разного рода ограничениями и трудновыполнимыми требованиями и тем самым – существенно ущемляют интересы людей дела. Более того, Маслову удалось убедить некоторых депутатов поддержать его протест. И всё же – силы были неравны. Большинство от "Единой России" протащило (утвердило) нужный администрации города нормативный документ, причём, скорее из принципа, а не исходя из соображений здравого смысла, – оппоненты должны знать, кто здесь главный. Отказали в регистрации Маслову по той причине, что в подписных листах он указал неполные сведения – забыл написать (упустил этот момент), что является действующим депутатом. По той же причине отказано в регистрации в качестве кандидата ещё одному действующему депутату – директору предприятия "СЕВЕР-СВЯЗЬ" Александру Крайсвитнему.

"Единая Россия" по обыкновению на этих выборах представлена сотрудниками учреждений бюджетной сферы, а также работниками так называемых градообразующих предприятий – ООО "Газпром добыча Ноябрьск" и ПАО "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз". Газовики и нефтяники – это, как правило, руководители среднего звена. И надо заместить, этот вариант – практически беспроигрышный. Не интересующиеся политикой, даже на местном уровне, горожане, зависнув с ручкой в руке над бюллетнем в кабинке для тайного голосования, зачастую ориентируются на статус кандидата и рассуждают примерно так: "Работник ГАЗПРОМА – значит, состоявшийся, достойный человек, ему можно доверять".

Понятно, что лояльность к администрации города депутатов, выдвинутых партией власти, гарантирована. В этой связи некоторое недоумение вызвало то, что от "Единой России" выдвинулся и председатель "Союза предпринимателей Ноябрьска" Николай Корнелюк. С одной стороны – выгодно то, что богатая "Единая Россия" возьмет на себя расходы на агитацию, с другой стороны – очевидно, что впоследствии этот аванс придётся отрабатывать. О каком противостоянии, принципиальном отстаивании интересов предпринимателей в этом случае может идти речь?

Не будет на этих выборах представителя "Справедливой России", лидер местного отделения Анатолий Гампель снял свою кандидатуру. Свой самоотвод он объяснил тем, что в числе выдвинутых на выборы кандидатур не увидел грамотных и компетентных людей, способных составить достойное представительство населения Ноябрьска. В интервью одному из уральских изданий он сказал: "Я сам написал заявление. Посмотрел список кандидатов — их 84 человека. Четыре или пять уголовники, тридцать пять процентов кандидатов – до тридцати лет. Ни одного юриста или экономиста. Эта дума будет просто нелегитимна. Я очень много в городе сделал и до сих пор делаю, поэтому в такой думе работать не хочу, не хочу позорить свое имя".

Впрочем, для людей осведомлённых понятно, что причина отказа от участия в выборах может крыться в другом. Якобы у бизнесмена, помимо российского гражданства, имеется гражданство Израиля. Незадолго до того, как Гампель написал своё заявление, ТИК настоятельно порекомендовал взять самоотвод выдвиженцу от КПРФ Алексею Ширшову – в связи с тем, что он имеет вид на жительство в Белоруссии. Ширшов не стал раздувать конфликт, чтобы не бросать тень на партию, в которой состоит, но при этом – написал запрос в прокуратуру города с просьбой разъяснить, является ли вид на жительство в Белоруссии препятствием для реализации его гражданского права избираться и быть избранным. Ответа пока нет.

Представители ЛДПР, которые до сих пор не проявили себя в качестве активных участников общественно-политической жизни, также выдвинули на выборы своих кандидатов. Проблем с регистрацией, как и в случае с выдвиженцами от "Единой России", у них не возникло. Однако, наблюдатели считают конфузом то, что либерал-демократы доверили представительство жителю Салахарда Дмитрию Бавдурному, бывшему ямальскому уполномоченному по правам предпринимателей. Ему пришлось покинуть хлебную должность после большого скандала – прохожие сделали снимки окна его кабинета, в котором (на подоконнике) парочка занималась сексом. Люди догадались, что, предположительно, нарушитель моральных норм – сам Дмитрий Александрович. Его отставка только подтвердила предположение.

Соригинальничало и региональное отделение "Казачьей партии Российской Федерации", выдвинув в депутаты человека по фамилии Шнайдер. Казак Виталий Шнайдер трудится оператором пятого разряда в Вынгапуровском линейном производственном управлении магистральных газопроводов ООО "Газпром Трансгаз Сургут". В основном представители пролетариата выдвинуты и от РО КПРФ, среди его выдвиженцев – ни одного персонажа с высокой должностью, есть и пенсионеры, есть и временно не работающие. По опыту предыдущих кампаний можно уверенно сказать, что шансов на победу у кандидатов с невысоким социальным статусом – практически нет.

Из 73 зарегистрированных кандидатов 26 – представители "Единой России", 16 – КПРФ, 11 – ЛДПР, 19 – самовыдвиженцы. В числе последних есть и представители крупных промышленных предприятий, которые, видимо не рискнули идти под флагами партии власти – с учётом того, что в последнее время её рейтинг пошел на спад.

Если же брать во внимание то, что выборы пройдут в самом начале осени, то высокой явки избирателей на муниципальных выборах, пожалуй, ждать не стоит – многие люди в отпусках, в отъезде, избирательная капания пройдёт мимо них; кто-то не успеет вернуться из отпуска или наоборот уедет на море в бархатный сезон. Скажется и то, что обыватели просто не понимают важности и значения выборов депутатов местной думы, не знают, чем занимаются "народные избранники". Месяц назад в группе "Нетипичный Ноябрьск" социальной сети ВКонтакте был опубликован опрос, где горожанам предлагалось признаться, намерены ли они идти на эти выборы и голосовать. 71% участников ответили отрицательно.

Вряд ли стоит ожидать, что власти предпримут какие-то активные действия для повышения явки, как это было на выборах президента в марте 2018 года или на выборах губернатора Тюменской области в сентябре год назад. Тогда в тех же зданиях, где располагались избирательные участки, были организованы фотосессии и викторины с розыгрышем ценных призов. Год назад участники конкурса на знание истории города соперничали за право стать обладателями иномарки.

Некоторые кандидаты, в частности Александр Бондарчук, в спокойствии (полном отсутствии суеты) администрации и руководства местного отделения "Единой России" угадывают предрешенность результатов выборов. Они считают, что мрачная шутка "не важно, как вы проголосуете, важно, как мы посчитаем" сейчас актуальна как никогда. Выдвиженец от КПРФ Бондарчук обеспокоен тем, что как минимум 26 из 38 участковых избирательных участков будут оборудованы КОИБами – комплексами обработки избирательных бюллетеней. Не исключено, считает он, что аппараты можно запрограммировать на определенный результат. Впрочем, Бондарчук на этом не настаивает, просто – не исключает, и – небезосновательно. В марте 2018 года он был наблюдателем на выборах президента. "Его" участок был оснащен КОИБами. И до обеда, когда волной шли избиратели, которые традиционно активны под воздействием административного ресурса (бюджетники и работники промышленных корпораций), его данные о количестве проголосовавших существенно расходились с показателями счётчиков на аппаратах. После обеда эта "чехарда" прекратилась. По закону данные специализированного оборудования – окончательные и какому-либо сомнению и пересчету не подлежат.

Можно надеяться на то, что достойный контроль за тем, чтобы эти выборы прошли честно, обеспечат наблюдатели и организаторы экзитпола – опроса избирателей на выходе из избирательных участков после голосования. Утром 9 сентября всё станет ясно. Впереди – предвыборный август.

Валерий Высоких