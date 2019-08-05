Коломойский собирается добиться компенсаций за авиационные "потери"

Украинский олигарх Игорь Коломойский может добиться преференций для своего бизнеса, несмотря на то, что администрация Зеленского и "Слуга народа" декларируют среди своих целей борьбу с коррупцией, полагает украинский политолог и журналистка Олеся Яхно. Правда, среди тех "благ", которые уже получил или может получить Коломойский, она перечисляет и те его "победы", которые произошли еще при Порошенко.

Речь идет, например, об отмене долга перед государством у авиакомпании МАУ (владелец – Коломойский). Судебное решение было принято еще весной этого года, по нему перевозчику "простили" долг в 60 млн гривен (более 152 млн руб.), всего же перевозчик должен казне (и не возвращает) 476 млн гривен (более 1,2 млрд руб.).

Яхно пишет в Facebook: "И это далеко не все. У Коломойского есть, как минимум, три направления требований/намерений. 1. Получить от государства компенсацию за "Приватбанк" в размере 2 млрд дол. 2. Возобновление иска к Украине на 700 млн долл из-за банкротства его кампании "Аэросвит". 3. Добиться для МАУ возврата через суд 900 млн грн".

"Аэросвит" – первый частный авиаперевозчик Украины, долгое время остававшийся крупнейшим. На компании плохо отразился кризис 2008 года, а также схемы управления, смахивавшие на финансовую пирамиду.