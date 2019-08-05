Россия не будет менять военную доктрину после выхода из ДРСМД

В МИД РФ не видят оснований для пересмотра военной доктрины России в связи с прекращением действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Как заявил замглавы МИДа Сергей Рябков, документ носит фундаментальный и концептуально ориентированный на перспективу характер.

"Формулировки предельно выверены, они не должны как-то меняться в зависимости от тех или иных обстоятельств", - цитирует дипломата "Интерфакс".

Рябков также заявил, что США стали "могильщиками" ДРСМД, так как именно они запустили и завершили процедуру одностороннего выхода из него.

Напомним, 2 февраля Вашингтон объявил о выходе из ДРСМД, поставив при этом условие РФ - уничтожить ракеты 9М729. В ответ на односторонние действия США 4 марта президент России Владимир Путин подписал указ о приостановлении Договора. Позднее за выход из договора о РСМД депутаты Госдумы проголосовали почти единогласно.

В итоге за полгода компромисса достичь не удалось. 2 августа МИД РФ объявил о прекращении действия Договора о РСМД по инициативе США.