Назван спикер новой Верховной рады

Спикером новой Верховной рады станет лидер победившей партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков. Об этом он сам заявил в Трускавце, где проходил ликбез для будущих депутатов.

Он также сообщил, что на должность первого вице-спикера Рады партия будет предлагать Руслана Стефанчука, который сейчас является представителем президента в парламенте.

Глава пресс-офиса партии "Слуга народа" Евгения Кравчук сообщила, что должности распределяли в Трускавце во время визита туда президента Владимира Зеленского. По ее словам, партию может возглавить Александр Корниенко, а председателем фракции стать Давид Арахамия, который, как сообщало Накануне.RU, обнародовал планы внедрить в Раде систему слежки за депутатами для "правильного" голосования. Ее уже назвали "Большой брат".

Лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков