27 Августа 2020
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Политика В бывшем СССР Украина
Украина, Дмитрий Разумков, лидер партии &quot;Слуга народа&quot; (2019) | Фото: Facebook, Дмитрий Разумков

Назван спикер новой Верховной рады

Спикером новой Верховной рады станет лидер победившей партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков. Об этом он сам заявил в Трускавце, где проходил ликбез для будущих депутатов.
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Он также сообщил, что на должность первого вице-спикера Рады партия будет предлагать Руслана Стефанчука, который сейчас является представителем президента в парламенте.

Глава пресс-офиса партии "Слуга народа" Евгения Кравчук сообщила, что должности распределяли в Трускавце во время визита туда президента Владимира Зеленского. По ее словам, партию может возглавить Александр Корниенко, а председателем фракции стать Давид Арахамия, который, как сообщало Накануне.RU, обнародовал планы внедрить в Раде систему слежки за депутатами для "правильного" голосования. Ее уже назвали "Большой брат".

Украина, Дмитрий Разумков, лидер партии "Слуга народа"(2019)|Фото: Facebook, Дмитрий Разумков

Лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков

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Назван спикер новой Верховной рады

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Теги: Украина, Верховная рада



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