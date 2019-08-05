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Происшествия Свердловская область
пневматическое ружье (2016) | Фото:Накануне.RU

В Нижнем Тагиле ребенка расстреляли из ружья: мальчик в тяжелом состоянии

В Нижнем Тагиле ребенок получил травмы в результате стрельбы. Возбуждено уголовное дело.
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Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, 7-летний мальчик пострадал в результате стрельбы из пневматического ружья. Пострадавший ребенок доставлен в больницу без сознания в тяжелом состоянии. В настоящее время врачи борются за его жизнь.

Возбуждено дело по статье 213 УК РФ (хулиганство). Следственным комитетом уже поставлен вопрос о передаче всех материалов из полиции к ним.

В ведомстве пояснили, что это делается для наиболее тщательного установления всех обстоятельств. В частности, планируется выполнить необходимые процессуальные действия с участием лица, стрелявшего из ружья, и выяснить причины и условия, которые привели к трагедии.

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В Нижнем Тагиле ребенка расстреляли из ружья: мальчик в тяжелом состоянии

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Теги: ребенок, ружье, Нижний Тагил



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