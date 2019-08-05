27 Августа 2020
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Политика В бывшем СССР ДНР и ЛНР
коллаж, Донецк, ДНР, паспорт РФ (2019) | Фото: Накануне.RU

В ДНР запущен сайт для записи в электронную очередь на получение гражданства РФ

"Почта Донбасса" запустила портал госуслуг, с помощью которого жители ДНР смогут самостоятельно записаться в электронную очередь на получение российских и республиканских паспортов, заявил генеральный директор предприятия Денис Неудачин.
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По его словам, такая возможность будет только у тех, кто оформил электронно-цифровую подпись в единых центрах связи ДНР. Остальные, как и прежде, должны будут записываться в электронную очередь в отделениях почты.

Напомним, электронная очередь на подачу документов на российский паспорт в ДНР заработала 1 июля. С тех пор ею воспользовались 66 тыс. жителей, примерно три четверти из которых - на получение паспорта ДНР. Из-за ажиотажа длительность электронной очереди недавно была продлена до полугода. То есть становящийся в очередь получает талон на прием в миграционной службе через несколько месяцев.

На днях главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что значительная часть жителей ДНР и ЛНР, получивших гражданство РФ, Киевом уже идентифицирована, а некоторых допрашивали.

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В ДНР запущен сайт для записи в электронную очередь на получение гражданства РФ

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Теги: ДНР, гражданство РФ, паспорт



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