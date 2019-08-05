В Кургане к умирающему сторожу детского сада "скорая" ночью ехала больше двадцати минут

27 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Белоруссия и война символов

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Курганская область
скорая помощь, врачи (2018) | Фото: Накануне.RU

В Кургане к умирающему сторожу детского сада "скорая" ночью ехала больше двадцати минут

В Кургане сотрудники "скорой помощи" слишком долго ехали к пациенту, в результате мужчина умер, так и не дождавшись медиков.

Трагедия произошла в детском саду №9 "Малышок", который находится во дворе в районе перекрестка улиц Пролетарская и Коли Мяготина.

22 июля в 5.50 сторожу стало плохо, он смог сам позвонить в "скорую" и даже открыл автоматические ворота детского сада, сообщили Накануне.RU в Государственной инспекции труда в Курганской области.

Однако медики явились на вызов лишь в 6.18 - более 20 минут они ехали по пустым городским улицам, хотя среднее время пути от БСМП до детского сада без пробок около 7 минут. В результате мужчину фельдшеры нашли уже мертвым.

Сейчас администрация детского сада вместе со специалистами трудовой инспекции проводят расследование несчастного случая.

В социальных сетях курганцы негодуют и обвиняют во всем врачей из-за их нерасторопности.

"Эти фельдшеры - бездельники. Как можно так долго ехать? Там можно за пять минут домчать. Ладно бы час-пик был, а то шесть утра, город еще пустой", - отметила пользователь Наталья.

Подобный случай произошел в минувшие выходные - возле скандально известного бара Play Cafe убили молодого мужчину, "скорая" ехала на вызов 30 минут. Это также была ночь и в городе практически не было автомобилей. Время в пути от БСМП от ночного заведения составляет около 4 минут.

add_circle ОБСУДИТЬ (1)


Читать все комментарии (1)


Добавить комментарий:

В Кургане к умирающему сторожу детского сада "скорая" ночью ехала больше двадцати минут

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: детский сад, сторож, скорая помощь, выезд, смерть, гибель, Курган



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети