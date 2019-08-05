В Кургане к умирающему сторожу детского сада "скорая" ночью ехала больше двадцати минут

В Кургане сотрудники "скорой помощи" слишком долго ехали к пациенту, в результате мужчина умер, так и не дождавшись медиков.

Трагедия произошла в детском саду №9 "Малышок", который находится во дворе в районе перекрестка улиц Пролетарская и Коли Мяготина.

22 июля в 5.50 сторожу стало плохо, он смог сам позвонить в "скорую" и даже открыл автоматические ворота детского сада, сообщили Накануне.RU в Государственной инспекции труда в Курганской области.

Однако медики явились на вызов лишь в 6.18 - более 20 минут они ехали по пустым городским улицам, хотя среднее время пути от БСМП до детского сада без пробок около 7 минут. В результате мужчину фельдшеры нашли уже мертвым.

Сейчас администрация детского сада вместе со специалистами трудовой инспекции проводят расследование несчастного случая.

В социальных сетях курганцы негодуют и обвиняют во всем врачей из-за их нерасторопности.

"Эти фельдшеры - бездельники. Как можно так долго ехать? Там можно за пять минут домчать. Ладно бы час-пик был, а то шесть утра, город еще пустой", - отметила пользователь Наталья.

Подобный случай произошел в минувшие выходные - возле скандально известного бара Play Cafe убили молодого мужчину, "скорая" ехала на вызов 30 минут. Это также была ночь и в городе практически не было автомобилей. Время в пути от БСМП от ночного заведения составляет около 4 минут.