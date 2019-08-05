На Среднем Урале вновь объявлено штормовое предупреждение из-за гроз и ветра

На Среднем Урале вновь объявлено штормовое предупреждение из-за непогоды.

По данным синоптиков, завтра, 6 августа, в Свердловской области местами ожидаются грозы, очень сильные дожди и порывы ветра до 23-25 метров в секунду. Как сообщили Накануне.RU в региональном ГУ МЧС, предупреждение об ухудшении погодных условий уже направлено руководителям муниципалитетов, министерств и ведомств, а также объектов жизнеобеспечения и экономики.

Как отмечают специалисты, при возникновении происшествий необходимо сообщать в пожарно-спасательную службу МЧС России по телефону 101 или на единый номер вызова экстренных служб - 112.

Напомним, штормовое предупреждение было объявлено на Среднем Урале на минувшей неделе, позже его продлили на выходные.