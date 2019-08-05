27 Августа 2020
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Происшествия В России Крым
(2004) |

Чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу утонули в Севастополе

Чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу погибли в Севастополе при купании в шторм.

Как сообщает "Интерфакс", утонули жительница Москвы 1986 года рождения и жительница Мурманска 1992 года рождения.

Несчастный случай произошел 4 августа в бухте Круглая (Омега), на территории яхт-клуба "Юг".

Одна из девушек прыгнула с пирса во время шторма, вторая бросилась ее спасать, в результате погибли обе.

В июне в Крыму утонули двое десантников. Трагедия произошла 26 июня на полигоне "Старый Крым".

Военнослужащие совершали учебно-тренировочные прыжки с парашютом, приземлились в воду и не смогли быстро освободиться от креплений. В результате оба погибли.

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Чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу утонули в Севастополе

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Теги: чемпионка мира, вице-чемпионка мира, кикбоксинг, севастополь, шторм



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