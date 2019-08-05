В Югре представители Совета при президенте РФ проведут личные приемы граждан

На следующей неделе в городах Ханты-Мансийского автономного округа Югры члены Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека проведут личные приемы граждан. Об этом Накануне.RU сообщили в окружном департаменте общественных и внешних связей.

В автономном округе представители совета пробудут с 12 по 15 августа. Прием граждан по личным вопросом состоится 12 августа в Нижневартовске, Сургуте и Ханты-Мансийске. Попасть на прием можно по предварительной записи. Информация о датах и времени записи, а также месте проведения личного приема размещена на едином официальном сайте госорганов Югры.

Обращающимся на прием гражданам необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт), а также рекомендуется предварительно подготовить письменное обращение.

Добавим, что также с населением будут работать региональный омбудсмен Наталья Стребкова, специалисты аппарата уполномоченного по правам человека в Югре, представители исполнительных органов государственной власти, прокуратуры округа, органов местного самоуправления.

Также члены совета проведут 31-е выездное заседание в указанных муниципалитетах.