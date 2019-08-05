Опрос: россияне считают, что советская власть была ближе к народу, чем нынешняя

Жители России считают, что советская власть конца 1970-х – начала 1980-х годов была ближе к народу, чем нынешняя. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного "Левада-центром".

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Социологи просили россиян выбрать характеристики, которые кажутся им наиболее подходящими по отношению к власти в СССР времен Брежнева. В итоге 29% выбрали пункт "близкая к народу", 25% назвали ее сильной и крепкой, 22% указали на справедливость, а 20% - на легитимность. Также за пункт "недальновидность" проголосовали 18%, а "бюрократичность" - 15%.

Если говорить о современной власти, то 41% опрошенных указал на коррумпированность. Еще 31% пожаловался на оторванность от народа, а на бюрократичность - уже 24%, пишет Infox.ru.

Напомним, ранее стало известно, что телевидению доверяет только половина россиян. Это на 25% меньше, чем было 10 лет назад.