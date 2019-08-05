В югорский арбитраж подан очередной иск о банкротстве "ЮТэйра"

В арбитраж Югры поступил очередной иск с требованием признать "ЮТэйр" банкротом, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Его подала компания "Юган-Юнион кард". Пока оно не принято к производству, а лишь зарегистрировано в суде.

Напомним, ранее арбитраж отказал компании в признании перевозчика банкротом. До этого аналогичное решение вынесли по иску "Флеш лайт капитал", рассмотренному в рамках того же дела. Истцами выступают еще два контрагента авиакомпании: "Интер" и "ГИДПРОМЭНЕРГОСТРОЙ". Добавим, сейчас "ЮТэйр" – в процессе переговоров с банками о реструктуризации долгов.