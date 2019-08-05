Статуя с головой-камерой в Петербурге оказалась стрит-арт-объектом

Выходка вандалов с похищением головы статуи с фасада дома Кирилловых в Санкт-Петербурге оказалась стрит-артом и актом современного искусства.

Ранее СМИ сообщили о хулиганах, похитивших голову статуи (это, правда, произошло еще в 2017 году, тогда задержанный заявил, что ему не понравилось выражение лица статуи). Затем на месте головы появилась камера видеонаблюдения.

А теперь оказалось, что это инсталляция "Пугало". "Современное общество одержимо безопасностью. Камеры видеонаблюдения, рамки металлоискателей, выборочная проверка — но имеет ли вся эта безопасность хоть какой-то смысл, способна ли она остановить злоумышленников и вандалов? Очевидно, что нет. Эта наигранная защита призвана внушить уважение и страх, но, как и огородное пугало, способна пугать только птиц. Весь этот театр безопасности только создаёт значительные неудобства простым гражданам, но не мешает злоумышленникам и служит средством насилия в руках властей", - пишет в Instagram о своем "произведении" некий стрит-арт-художник L_G (Lonesome_Grass).