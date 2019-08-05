27 Августа 2020
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Происшествия Центральный ФО В России
&quot;Сапсан&quot; (2010) | Фото: Российские железные дороги

В Тверской области в "Сапсане" произошел пожар из-за зацепера

Движение поезда "Сапсан", который следовал из Петербурга в Москву, было остановлено почти на час из-за гибели зацепера.

Как сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги (филиал РЖД), ЧП произошло 4 августа.

Из-за смертельного травмирования зацепера произошло возгорание на крыше одного из вагонов. Поезд пришлось остановить на перегоне Тверь – Редкино. Время опоздания составило 49 минут.

СМИ со ссылкой на очевидцев сообщили, что из-за пожара пришлось срочно эвакуировать пассажиров высокоскоростного поезда.

Гибель зацеперов на крышах поездов не редкость. Ранее в Подмосковье погиб 20-летний юноша в результате удара током на крыше электровоза. Инцидент произошел вечером 12 марта на ж/д станции Лесной городок.

Несколько лет назад в Госдуму вносили проект закона о наказании за зацепинг - проезд на различных транспортных средствах (поездах, трамваях, автобусах) с их внешней стороны.

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В Тверской области в "Сапсане" произошел пожар из-за зацепера

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Теги: сапсан, зацепер, пожар



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